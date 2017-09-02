В Габале продолжают гореть леса

На данный момент в лесной зоне Габалинского района локализовано 80% очагов возгорания, говорится в сообщении на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов АР.
В природоохранном ведомстве отмечают, что соответствующие структуры министерства перешли на чрезвычайный режим работы.
В настоящее время к тушению привлечены сотрудники всех структур Минэкологии, представители общественности и работники районной службы лесничества.
"Борьбу с пожаром ведут 200 сотрудников министерства. Из-за сложности рельефа на этой территории работа техники затруднена", — отметили в ведомстве.
Накануне стало известно о возгорании в труднопроходимой гористой местности Габалинского района, в районе села Абрых. Было объявлено о переходе Министерства экологии в режим чрезвычайной ситуации.