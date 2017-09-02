Украинским политикам хотят запретить ездить в Россию

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предлагает законодательно запретить посещение России депутатами, политиками и общественными деятелями Украины. Об этом он заявил, комментируя решения о введении с 2018 года биометрического контроля для въезда в Украину граждан РФ.

"Это однозначно поможет нам в работе. Я поддерживаю инициативу президента. Я бы пошел еще дальше: ввел законодательный запрет и уголовную ответственность за посещение страны-агрессора депутатами, политиками и общественными деятелями".

Напомним, 2 сентября вступил в силу указ о въезде в Украину по биометрическим паспортам. Согласно введенному в действие решению СНБО иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев при пересечении украинской границы, но наличие биометрического паспорта у них необязательно.