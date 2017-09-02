На Украину прибудет эсминец из Италии

Итальянский эсминец «Луиджи Дуранд Де Ла Пенне» прибудет в порт Одессы, члены его экипажа с украинскими моряками проведут ряд мероприятий. Об этом сообщается в фейсбуке военно-морских сил Украины.

«Представители военно-морских сил Вооруженных сил Украины с 4 до 7 сентября проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами в ходе визита в порт Одессы эсминца УРО «Луиджи Дуранд Де Ла Пенне» ВМС Итальянской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели учения типа PASSEX в Черном море.