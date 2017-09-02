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Заместитель Саргсяна рассказал, почему едет в Баку

 

Делегация Армении придает важность участию в работах международных структур, именно поэтому принято решение о поездке в Баку – на форум одного из комитетов Парламентской Ассамблеи (ПА) Евронест. Об этом заявил сегодня на брифинге председатель Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении Армен Ашотян.

Отметим, делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Постоянной комиссии по внешним связям НС РА Арменом Ашотяном 22 сентября примет участие в форуме на тему стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин, организуемом в Баку одним из комитетов Парламентской Ассамблеи (ПА) Евронест. В состав делегации войдет также депутат Мане Тандилян.

«У нас нет внутренних комплексов по географической самоизоляции. Если форум проводится в Баку, то мы готовы туда отправиться. У нас нет проблемы в отказе от участия и от представления наших подходов», – сказал А. Ашотян.

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