Германия отказалась заморозить счета сторонников Гюлена

Власти ФРГ отказались заморозить счета проживающих в Германии сторонников лидера сектантов Фетхуллаха Гюлена по требованию Турции, сообщает еженедельник Spiegel.

По данным издания, соответствующую ноту, в которой были перечислены почти 80 немецких турок, Анкара направила в Берлин в начале 2017 года, ответ из МИД ФРГ поступил в конце июня. Как пишет Spiegel, в ответе сообщается, что для установления контроля над движением по счетам перечисленных лиц "отсутствует правовое основание".

Ранее в МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около 6 тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Гюлена Германией. Эти запросы не были удовлетворены.