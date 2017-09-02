Еще одну бронзу для Азербайджана завоевала Ирина Киндзерская. В поединке за 3-е место в весовой категории свыше 78 кг она одолела голландку Тесси Савелкоулс.
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Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов (100 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.
В схватке за 3-е место он победил товарища по команде Эльхана Мамедова. Гасымов весьма бурно отреагировал на свой успех. Он покидал татами, выкрикивая «Я – номер один в Азербайджане».Это третья медаль Азербайджана на нынешнем первенстве планеты. Ранее серебряные награды завоевали Орхан Сафаров (60 кг) и Рустам Оруджев (73 кг).