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Азербайджан завоевал еще две медали на ЧМ по дзюдо «Я – номер один в Азербайджане»; обновлено

Автор: Отдел спорта 

Еще одну бронзу для Азербайджана завоевала Ирина Киндзерская. В поединке за 3-е место в весовой категории свыше 78 кг она одолела голландку Тесси Савелкоулс.

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Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов (100 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

В схватке за 3-е место он победил товарища по команде Эльхана Мамедова. Гасымов весьма бурно отреагировал на свой успех. Он покидал татами, выкрикивая «Я – номер один в Азербайджане».

Это третья медаль Азербайджана на нынешнем первенстве планеты. Ранее серебряные награды завоевали Орхан Сафаров (60 кг) и Рустам Оруджев (73 кг).
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