«Я – номер один в Азербайджане»; обновлено

Еще одну бронзу для Азербайджана завоевала Ирина Киндзерская. В поединке за 3-е место в весовой категории свыше 78 кг она одолела голландку Тесси Савелкоулс.

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Азербайджанский дзюдоист Эльмар Гасымов (100 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.