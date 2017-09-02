В Мьянме сожгли дома тысяч мусульман

На части территории государства в Юго-Восточной Азии Мьянмы, где проживает этническое меньшинство, сожгли более 2 тыс. 600 домов за последнюю неделю, передает Reuters со ссылкой на власти страны.

По данным агентства, это один из самых кровопролитных периодов за последние десятилетия в истории Мьянмы из-за мусульман, которые являются меньшинством.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ, UNHCR), больше 58 тыс. рохинджа покинули Мьянму и перешли в Бангладеш.

Власти страны обвинили местную исламистскую группировку в поджогах домов. Однако сами рохинджа утверждают, что пожары в домах — попытка властей Мьянмы заставить их покинуть родные территории.