Зариф рассказал о своих ожиданиях от Роухани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду на всестороннее развитие отношений Тегерана со странами мира во второй президентский срок Хасана Роухани, сообщила пресс-служба правительства Ирана; его заявление было опубликовано новостным порталом правительства.

Роухани был переизбран президентом Ирана сроком на четыре года в мае 2017 года, после чего в августе прошла церемония его инаугурации, а также утверждение состава нового правительства, в котором должность министра иностранных дел осталась за Зарифом.

"Обширные связи со всем миром являются объектом нашего внимания. Надеюсь, что с учетом того, что СВПД смог устранить в значительной степени препятствия для этих связей, четыре последующих года станут годами всестороннего развития отношений Ирана с миром", — заявил Зариф.

По его словам, следовать именно этой политике распорядился верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время церемонии инаугурации Роухани, а также на встрече с кабинетом министров. Сам же Роухани на церемонии инаугурации отмечал, что развитие связей Ирана с другими странами является не только осознанным выбором страны, но и необходимостью обеспечения безопасности в мире.