В Стокгольме неизвестные застрелили мужчину

Мужчина скончался после огнестрельного ранения в субботу во второй половине дня на юге Стокгольма, неизвестные скрылись с места убийства на машине, сообщает полиция шведской столицы.

"Огнестрельное ранение получил мужчина после 14.00 в районе Тумба. Раненого доставили в больницу, по обновленной информации на 16.55 (17.55 мск), раненый скончался. Он 1987 года рождения", — говорится в сообщении стокгольмской полиции.

Сообщается, что подозреваемого в стрельбе пока не задержали.

Как пишет шведская газета Expressen, очевидцы слышали семь-восемь выстрелов, после чего с места преступления быстро скрылись неизвестные в машине марки Golf серого цвета.