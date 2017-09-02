В статье «На дворе кризис: азербайджанцы боятся рожать» был проанализирован вопрос численности населения, в том числе по регионам страны. Вторым по важности является разделение общего населения страны по возрастно-половым группам. Анализ этого вопроса в Азербайджане, к сожалению, также показывает неудовлетворительные изменения, которые происходят в нашем обществе и вызывают тревогу за судьбу гендерного равновесия в обществе.

На начало текущего года численность мужчин в стране составила 4 млн. 891,2 тыс. человек, а женщин – 4 млн. 918,8 тыс. человек. То есть, численность женщин в стране почти равна численности мужчин – разница всего на 0,6% или на 27,6 тыс. человек. Что это обещает стране?

Гендерная диспропорция

На миг оглянемся на советскую статистику, которая еще свежа в памяти многих граждан, когда возрастной состав населения Азербайджана характеризовался гендерной диспропорцией. Так, в 1959 году, когда в СССР прошла первая перепись населения после II мировой войны, на 1000 мужчин в Азербайджане приходилось 1105 женщин. Причем наибольшая диспропорция наблюдалась в возрасте выше 35 лет. Такая же картина была характерна и для других союзных республик, что объясняется потерей каждой республикой сотен тысяч и миллионов мужчин в войне.

Но постепенно данная пропорция стала меняться в сторону снижения численности женщин и к концу советского периода, а именно в 1989 году, на 1000 мужчин пришлась уже 1051 женщина. Далее соотношение полов также продолжалось меняться по установившейся тенденции и к началу 2017 года на 1000 мужчин приходилось уже 1006 женщин. На первый взгляд получается, что у нас наконец-то установилось гендерное равенство и этому надо только радоваться. На деле же все обстоит не так уж радужно, о чем свидетельствует продолжающаяся тенденция этого процесса.

И здесь мы сразу же сталкиваемся с острыми проблемами. Как видно из таблицы №1, в рассматриваемом периоде (по переписи населения на конец года) численное превосходство женщин над мужчинами росло в основном в возрастной группе 20-24 года и старше. А в 2017 году численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается уже с 30-34 лет, и с возрастом эта разница увеличивается. Баланс же в возрастно-половой структуре населения сохраняется уже в возрасте 25-29 лет, когда на 1000 мужчин приходится 1002 женщины. Из приведенной таблицы также видно, что в период с 1959 года по 2009 год женщин в стране было меньше по отношению к мужчинам в возрасте ниже 20-ти лет. А в 2017 году эта планка поднялась на пять лет - уже до возраста ниже 25-ти лет.

Нужно отметить, что в советский период демография населения глубоко изучалась, но в последующие годы наши статорганы ограничивались лишь простой регистрацией конкретных фактов без попыток проведения каких-либо исследований и анализов. Хотя именно последний период представляет для Азербайджана сегодня больший интерес. Так, накануне развала СССР в возрастной группе до 20 лет на 1000 мужчин приходилось 936 женщин. А на начало текущего года данный показатель составил 874 женщины на 1000 мужчин. В возрастном же периоде до 25 лет накануне развала СССР на 1000 мужчин приходилось 965 женщин. А ныне данный показатель снизился уже до 886 женщин.

Таблица 1. Число женщин на каждые 1000 мужчин (по возрастным группам населения)

Возрастные группы 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2016 Итого 1105 1061 1055 1051 1048 1021 1006 0-4 958 968 966 942 912 869 872 5-9 955 957 969 947 947 878 860 10-14 924 948 970 954 955 912 876 15-19 995 941 934 900 986 973 888 20-24 1094 1030 1027 1080 1070 1020 932 25-29 1008 1109 1055 1105 1115 1013 1002 30-34 1037 1077 1063 1066 1121 1022 1034 35-39 1413 973 1082 1059 1081 1071 1008 40-44 1518 986 1044 1075 1049 1092 1060 45-49 1296 1330 980 1080 1054 1068 1090 50-54 1403 1576 1109 1094 1082 1074 1115 55-59 1852 1659 1648 1085 1146 1108 1097 60-69 1406 1699 1746 1377 1182 1226 1230 70+ 1687 1596 1887 2195 1754 1435 1458

Как видно из таблицы, число женщин на 1000 мужчин по всем возрастным группам населения устойчиво снижается. Это относится и к репродуктивному возрасту, именно в этот период, как правило, люди женятся и воспроизводят детей. Но у нас «стареет» и этот показатель. И в будущем при сохранении нынешней тенденции гендерная диспропорция, когда соотношение женщин к мужчинам в стране снижается из года в год, может привести к снижению численности населения страны и прочим нежелательным последствиям. В частности, доля пожилых людей в обществе будет расти, а кормить их, грубо говоря, будет некому. А лет через 20-25 мы превратимся в некое подобие Франции.

Распределение населения по возрастным группам

Для более полного понимания структуры населения страны требуется знание не только полового, но и возрастного распределения в обществе. Согласно нашим расчетам, произведенным на основании официальных статистических данных, в рассматриваемом периоде население Азербайджана распределялось по возрасту следующим образом (Диаграмма 1.):

Как видно из диаграммы, доля детей в возрасте до 15 лет в структуре населения резко уменьшается, а доля пожилых людей, наоборот, растет, правда, не так интенсивно. Одновременно за последние семь лет наблюдается и снижение доли работоспособной части населения. Все это и показывает, что демографическая ситуация в стране, которую пока нельзя назвать критической, все же ухудшается.

Кроме того, официальная статистика показывает, что для каждой возрастной группы в стране характерна одна и та же важная деталь – смертность среди мужчин на 50%-100% превышает смертность среди женщин. Такое неблагоприятное соотношение сложилось из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. В частности, сегодня в Азербайджане интенсивность смертности среди работоспособного населения составляет 2,5 на каждые 1000 человек.

Согласно международным критериям, которых придерживаются все государства мира, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает в нем 7% (сравнение, конечно, ведется со всем населением страны). В настоящее время почти каждый шестнадцатый гражданин Азербайджана, т.е. 6,3% жителей страны, находится в возрасте 65 лет и старше. Как видно, население Азербайджана вплотную приближается к принятому международному критерию старости. И если придерживаться стандартов ООН, то мы относимся уже «к населению на пороге старости». Причем в условиях Азербайджана процесс демографического старения населения в большей степени характерен для женщин. Так, в структуре населения вышеуказанных возрастов женщины составляют более 55%. Кстати, высокий уровень жизни женщин в Азербайджане всегда создавал проблемы работникам пенсионной системы, так как средний уровень жизни после выхода на пенсию принимался за 12 лет. Но это было при старой пенсионной системе, доставшейся им в наследство от советской власти.

Да, переход на новую систему помог частично решить лишь проблемы пенсионного фонда. Что же касается проблемы старости в широком смысле, то решение ее требует более масштабных работ с предварительным глубоким анализом демографической ситуации в целом по стране.

Между тем индекс старения (показатель возрастного состава населения, характеризующий число лиц пожилого возраста на 100 детей) у нас составляет 27,9. Этот показатель рассчитывается как отношение численности населения в возрасте старше 65 лет к численности населения в возрасте от 0 до 15 лет.

Правда, есть еще и другой показатель - индекс Биллетера. Этот индекс показывает возрастной состав населения, характеризующий «нагрузку» доли лиц не репродуктивного возраста (0-14 лет, 50 лет и старше) на 100 человек населения репродуктивного возраста (15-49 лет).

Репродуктивный возраст важен тем, что именно эта категория населения рассматривается как рабочая сила (практически кормит остальные две категории населения) и воспроизводит потомство. Он рассчитывается как отношение разности числа лиц в возрасте 0-14 лет и 50 лет и старше к численности населения в возрасте 15-49 лет. Значение индекса зависит от возрастной структуры населения. Индекс принимает положительные значения, когда в общей численности населения доля детей больше, чем доля лиц старше 50 лет. И, наоборот, принимает отрицательные значения, когда доля лиц старше 50 лет больше, чем доля детей.

Таблица 2. Индекс Биллетера

Годы 1959 1970 1979 1989 1999 2009 2016 Индекс 46,1 72 42,2 31,4 32,7 10,3 -1

Приведенная ниже таблица 2. наглядно показывает тенденцию падения за рассматриваемый период индекса Биллетера, который в последние годы перешел уже в область отрицательных чисел. Индекс Биллетера тем и интересен, что он четко показывает долю репродуктивной части населения и дает возможность судить, как в будущем это может повлиять на демографическую ситуацию в стране. А сегодня он показывает, что мы уже приближаемся к той ситуации, в которой оказались Россия и Казахстан лет 15 назад.