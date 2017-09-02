Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал первым в квалификации Гран-при Италии и превзошел рекорд немца Михаэля Шумахера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Хэмилтон завоевал 69-й поул-позишн в «Формуле-1», тогда как на счету Шумахера 68 побед в квалификациях.

Хэмилтон установил рекордный показатель за 201 Гран-при «Формулы-1», Шумахер принял участие в 308 Гран-при. Третье место в этом рейтинге занимает трехкратный чемпион мира бразилец Айртон Сенна (65 побед в 162 квалификациях), погибший в 1994 году.

27 августа Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, а за день до этого стал победителем квалификации, сравнявшись с Шумахером.

Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1991 по 2006 и с 2010 по 2012 год. За это время он семь раз выигрывал чемпионат. В активе Хэмилтона три чемпионских титула.