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Террористы напали на электростанцию в Ираке

 

Террористы-смертники атаковали электростанцию в городе Самарра в провинции Салах-эд-Дин, в результате погибли 15 человек, в том числе нападавшие, еще девять получили ранения.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в полиции провинции Салах-эд-Дин, семь боевиков атаковали электростанцию с применением легкого оружия. Все террористы уничтожены. В ходе нападения погибли два сотрудника сил безопасности и шесть работников электростанции. По словам источника, силам безопасности удалось восстановить полный контроль над электростанцией.

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