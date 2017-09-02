Сильный ветер расширяет площадь пожаров в Габале

Усилившийся ветер затруднил тушение пожара в лесничестве Бум Габалинского предприятия охраны и восстановления леса в высокогорной лесной зоне со сложным рельефом. Как сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов, на место происшествия привлечены более 200 работников МЭПР, пожарные бригады и техника МЧС.

В пресс-службе отметили, что принимаются все возможные средства для тушения пожара: «Несмотря на наличие земляных минеральных полос препятствия, сильный ветер расширяет площадь возгорания, перекинув огонь за эти препятствия».

В министерстве также отметили, что удалось локализовать другой пожар в хачмазском лесничестве. По предварительным данным, во время пожара сгорели кустарник и несколько деревьев.