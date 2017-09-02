В Мекке с начала хаджа погибли 39 паломников

По крайней мере 39 паломников из арабских стран погибли в Мекке с начала паломничества (хаджа) в этом году, свидетельствуют опубликованные газетой Okaz статистические данные.

Больше всего жертв из Египта и Алжира — по восемь человек, пишет газета со ссылкой на данные Генерального статистического бюро Саудовской Аравии. Бюро заявило, что все скончавшиеся были в преклонном возрасте и умерли по "естественным причинам — вследствие обострения хронических заболеваний".

Министерство здравоохранения королевства напомнило мусульманам о необходимости избегать совершения хаджа при наличии хронических заболеваний.