Очередное поражение ИГИЛ в Сирии

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России освободили город Акербат в провинции Хама, ликвидировав таким образом последний крупный очаг сопротивления террористов «Исламского государства» в центре Арабской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что российские самолеты уничтожали опорные пункты, бронетехнику, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи террористов.

«В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГИЛ в Акербатском котле», — цитирует «Интерфакс» сообщение Минобороны.