Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне

Обыски начались в торгпредстве РФ в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию. В свою очередь, представитель посольства РФ Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что обыски в торговой миссии РФ в США в Вашингтоне начнутся в 21.00 (14.00 по местному времени).

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.