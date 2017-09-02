Колумбийские повстанцы убили Арсена Восканяна

Россиянин Арсен Восканян, находившейся в плену у Колумбийской Армии национального освобождения (АНО), убит в апреле при попытке к бегству. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление повстанцев.

По словам одного из командиров АНО с позывным Йерсон, Восканян был застрелен после того, как выхватил ручную гранату и попытался сбежать. "Он мертв. Разорвалась граната… Несколько наших ребят были ранены, весь отряд из пяти человек. Он начал бежать, в него выстрелили, и он был убит", — рассказал агентству Йерсон.

В апреле сообщалось, что Восканян, который также является гражданином Армении, бежал из плена повстанцев. Как заявляли в АНО, заложника готовили к освобождению, однако во время транспортировки он напал на конвоира, отобрал у него оружие и ранил пятерых охранников из числа повстанцев, после чего скрылся, получив при этом ранение.