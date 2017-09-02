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Паоло Джентилони: "Италия вышла из самого серьезного кризиса"

 

Италия, несмотря на сохранение рисков, вышла из самого серьезного за все послевоенное время кризиса. Об этом заявил в субботу премьер-министр Паоло Джентилони, выступая в городе Черноббио на форуме Амброзетти с участием представителей политической и экономической элиты, передает ТАСС.

"Даже если риски сохранятся, у Италии позади остался самый серьезный кризис, который мы переживали в послевоенное время", - приводит его слова агентство ANSA.

По мнению главы правительства, "среди многих положительных факторов самый важный - показатель роста доверия" к итальянской экономике. "Разумеется, нельзя говорить, что все сложности преодолены. Например, остается проблема высокого государственного долга, а также отставание в реализации программ развития юга (Апеннин). Но главное, что вернулась тенденция экономического роста", - добавил Джентилони.

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Паоло Джентилони: "Италия вышла из самого серьезного кризиса"
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