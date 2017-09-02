СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone

Линейка новых смартфонов Apple, возможно, будет называться иначе, чем ожидается, сообщает Wccftech.

Компании-производители корпусов для iPhone неожиданно начали менять названия в пункте «поддерживаемые устройства». Так, из списка исчезли iPhone 7s и iPhone 7s Plus. Новинки получат имена iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone Edition, полагают производители.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме iPhone 8, на пресс-конференции, предположительно, представят два других смартфона: iPhone 7s и 7s Plus. Помимо этого, планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ про iOS 11.

В середине августа Giga Apple сообщила, что iPhone 7s может стать толще, выше и шире по сравнению с iPhone 7. По этой причине к новому смартфону могут не подойти аксессуары для прошлогоднего устройства.