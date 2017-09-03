Трамп вернулся в разрушенный ураганом Техас

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей вновь отправились на юг страны, чтобы осмотреть пострадавшие от урагана «Харви» штаты Техас и Луизиана.

Эта поездка стала уже второй за неделю, Трамп ознакомился с ходом восстановительных работ, поучаствовал в раздаче гуманитарной помощи и пообщался с пострадавшими семьями.

Тем временем в своем Twitter президент клятвенно пообещал восстановить Техас и оказывать его жителям ежедневную поддержку.

«Техас, мы с тобой сегодня, мы будем с тобой завтра и все последующие дни, чтобы восстанавливать и возрождать», — написал он.

Ранее Дональд Трамп запросил у конгресса $7,85 млрд на первичное восстановление после урагана «Харви», а также пожертвовал миллион долларов из личных средств.