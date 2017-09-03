США вновь проявляют недовольство Ираном, а Иран, как и прежде, не спешит подчиняться требованиям США. Камнем преткновения остается Иранская ядерная программа (ИЯП).

Как известно, в 2016 году пятью постоянными членами СБ ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), а также Германией, с одной стороны, и Ираном, с другой, был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП), призванный обеспечить комплексное и окончательное решение иранской ядерной проблемы. В документе зафиксированы обязательства Тегерана в рамках его ядерной программы, а также порядок отмены антииранских санкций СБ ООН и односторонних рестрикций США и ЕС.

Однако по прошествии практически двух лет главные игроки ядерной сделки – Вашингтон и Тегеран принялись рьяно упрекать друг друга в несоблюдении ее условий.

С приходом в Белый дом Дональда Трампа, изначально весьма скептически воспринявшему СВДП, ситуация стала обретать критический характер. Трамп, не скрывая своих намерений, ищет любой предлог, чтобы разорвать иранское соглашение, которое заключил его предшественник Барак Обама, называя его «позорной сделкой».

Несмотря на то, что, что МАГАТЭ считает, что Иран соблюдает предписанные ограничения, президент США не оставляет попыток разорвать соглашение. Настаивая на проведении проверок на военных объектах в Иране, чтобы определить, придерживается ли Тегеран соглашения по иранскому атому, Белый дом отправил своего постоянного представителя в ООН Никки Хейли в Вену для встречи с высшими должностными лицами международного агентства, которые несут ответственность за проведение инспекций и контроль за соблюдением иранцами ядерной сделки.

Хейли требовала от МАГАТЭ, чтобы оно было более агрессивным и осуществляло постоянный мониторинг иранских ядерных объектов. «В Иране имеется множество непроверенных объектов, которые не проинспектированы. Это проблема», - отметила он по итогам обсуждений в агентстве.

Однако, по условиям СВДП, это возможно только тогда, когда есть разумные подозрения в том, что Иран ведет незаконную ядерную деятельность, а США пока не представили убедительных доказательств подобной активности на военных объектах в Иране.

Иран, в свою очередь, назвал требования США «желанием, не стоящим внимания» и объявил, что не собирается его удовлетворять.

Хейли в ответ заявила, что «если инспекции иранских военных объектов являются «только желанием», как утверждает Иран, то соблюдение им ядерного соглашения также остается всего лишь желанием».

Несмотря на бурный американский натиск, МАГАТЭ в своем последнем докладе по Ирану вновь подтвердило прежнее заключение – Иран придерживается принятых обязательств. Иранское агентство ИРНА отметило, что это «стало неожиданностью для администрации США».

Не подлежит сомнению, что Иран откажется пускать на свои военные базы проверяющих от какой бы то ни было организации. А это может стать для Трампа доводом, чтобы выйти из ядерного соглашения, возложив вину за его срыв на Иран.

И хотя Роухани и заявил, что Иран первым расторгать сделку по ИЯП не собирается, в недалеком будущем виток в новом противостоянии Вашингтона и Тегерана весьма вероятен.