Подписаться на уведомления
 

Джабраилов извинился за стрельбу в отеле

 

Бизнесмен Умар Джабраилов в эфире телеканала «Россия 24» принес извинения сотрудникам отеля Four Seasons близ Красной площади, где он несколько дней назад устроил стрельбу.

По его словам, причиной подобного поведения с его стороны стал нервный срыв, который усилили последствия полученной на войне контузии.

«Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок», — сказал Джабраилов.

Он напомнил, что воевал в Чечне во время режима КТО и является офицером запаса. Кроме того, по его словам, он «выстрелил в потолок от отчаяния».

Джабраилов отметил, что быстро пришел в себя и ждал прихода полицейских. При этом найденный в его номере порошок он назвал «стиральным».

510 просмотров


Старости
Когда понты автоша дороже жизни
Когда понты автоша дороже жизни размышления публициста
Наша погода
Сегодня 29° / 22°
4 Сен 31° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Доверенное лицо Путина: «Карабах» добился выдающегося достижения»
Беспорядки в Астане: десятки задержанных
Как делят «туристический пирог» в Азербайджане откровенный разговор с Нахидом Багировым
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле
Новый натиск США на Иран наш обзор
В Камбодже арестован лидер оппозиции Кем Соха
Трамп вернулся в разрушенный ураганом Техас
В театре Волгограда прогремел взрыв
В Брюсселе пассажиров самолета эвакуировали из-за угрозы взрыва
Боксер Магомедрасул Меджидов стал трехкратным чемпионом мира видео
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
В Азербайджане введен в строй новый завод
Паоло Джентилони: "Италия вышла из самого серьезного кризиса"
Колумбийские повстанцы убили Арсена Восканяна
Меркель за непрерывный диалог России и НАТО
Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне
Очередное поражение ИГИЛ в Сирии
В Мекке с начала хаджа погибли 39 паломников
Сильный ветер расширяет площадь пожаров в Габале
Террористы напали на электростанцию в Ираке
Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера
Эрдоган позвонил Назарбаеву
На дворе кризис, а нация стареет наше исследование
В Стокгольме неизвестные застрелили мужчину
Зариф рассказал о своих ожиданиях от Роухани
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться