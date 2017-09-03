Джабраилов извинился за стрельбу в отеле

Бизнесмен Умар Джабраилов в эфире телеканала «Россия 24» принес извинения сотрудникам отеля Four Seasons близ Красной площади, где он несколько дней назад устроил стрельбу.

По его словам, причиной подобного поведения с его стороны стал нервный срыв, который усилили последствия полученной на войне контузии.

«Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок», — сказал Джабраилов.

Он напомнил, что воевал в Чечне во время режима КТО и является офицером запаса. Кроме того, по его словам, он «выстрелил в потолок от отчаяния».

Джабраилов отметил, что быстро пришел в себя и ждал прихода полицейских. При этом найденный в его номере порошок он назвал «стиральным».