Ситуация в туристической сфере в Азербайджане – одна из самых обсуждаемых. Кому-то не нравится наплыв иностранцев, другие возмущены ценами, которые накручивают местные предприниматели из-за все того же наплыва иностранцев. А что думают сами представители индустрии туризма? Как оказалось, здесь все еще царит полный хаос и есть над чем работать.

Об этом и многом другом в откровенном интервью haqqin.az заявил председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

- Считается, что Азербайджан заметно отстает от Грузии в развитии туризма. Некоторые эксперты называли даже «цифры» этого отставания – на 7-8 и даже 10 лет.

- Надо признать, что Грузия первой начала развивать туристическую отрасль на Южном Кавказе. Там раньше Азербайджана ввели упрощенную визовую систему. Это, конечно же сказывается на увеличении количества туристов. Хотя Грузия, на сегодняшний день опережает Азербайджан по количеству туристов, однако благодаря усилиям министерства культуры туризма, и в частности самого Абулфаза Гараева наметился серьезный перелом и в самом Азербайджане. Но нам многое предстоит сделать.

- Намного опережает нас Грузия?

- Ну, не забывайте, что туристическому сектору Грузии легче развиваться, например, в этой стране широко развита сеть казино. Это влияет на количество гостей, приезжающих в страну.

- В Азербайджан, если я не ошибаюсь, в год приезжают где-то 2,5 миллиона туристов. В Грузии в этом году ожидают свыше семи-восьми миллионов (в прошлом году было 6 млн., в связи с чем там даже сняли видеоролик, ставший безумно популярным в интернете). Кстати, совершенно «случайным» образом шестимиллионным туристом стал видеоблогер и журналист Джеспер Блэк.

- Грузинским коллегам надо отдать должное…

- А чего же не хватает нам?

- Нам мешала визовая система, ценовая политика. Но после девальвации многое изменилось. Раньше люди предпочитали поехать в Грузию, а не в Азербайджан. Но теперь по ценам мы сравнялись (я говорю и о ресторанах, и об отелях).

Кроме того, в Грузии уже лет пять назад было полно хостелов, 2-3-х звездочных отелей. А у нас доминировали 4-5-ти звездочные гостиницы.

Я считаю, что Грузия где-то на 2-3 года впереди нас по развитию туристического сектора. Но не на 7-8 лет. При этом пару лет назад можно было сказать, что Грузия впереди нас на 5-6 лет. Сейчас уже нет, мы сокращаем дистанцию.

- А что на счет въездного туризма? Как вы отметили, иностранцам стало дешевле отдыхать в Азербайджане…

- Да, это однозначно.

- Но в феврале этого года манат резко укрепился. Курс доходил до 1,92 к доллару США, а сейчас 1,7. Примерно в это же время в соседней России стал укрепляться рубль. И тогда эксперты заявили, что въездной туризм в РФ подорожал на 20%.

- Такое укрепление маната на туристов в Азербайджане абсолютно не повлияло. Вы учтите, что доллар после девальвации укрепился почти на 100%.

И еще надо учитывать, что есть и выездной туризм, когда наши граждане едут за рубеж. А так, повторюсь, у нас для туристов примерно такие же цены, как и Грузии, а где-то и дешевле.

- Но Грузия все еще привлекает больше туристов. Там есть проект Check in Georgia – приезжаешь, отмечаешься на разных мероприятиях в Грузии. И это креативно, вызывает большой интерес у туристов. Рекламные плакаты «Check in Georgia» можно увидеть во всех уголках Тбилиси, к примеру.

- Вы знаете, у нас недавно было создано Национальное бюро по пропаганде туризма при Министерстве культуры и туризма.

Надеюсь, там изучат и опыт грузинских коллег (а грузины, повторюсь, вообще молодцы).

- А как на счет туристической инфраструктуры в Азербайджане? Нет туалетов, в Гобустане, нашей гордости, нет нормального кафе. Кто этими вопросами должен заниматься?

- Вообще, по дорогам из Баку в регионы не хватает туалетов и кафе, да и нормальных супермаркетов. В создании этой инфраструктуры должны быть заинтересованы в первую очередь бизнесмены.

- Не Министерство культуры и туризма?

- Оно должно помогать. Вот, как в Грузии, где этой инфраструктурой занимаются бизнесмены. Это очень прибыльное дело.

- Но почему этого нет? Кто должен дать толчок?

- Для этого и было создано Бюро по пропаганде туризма в рамках дорожной карты по развитию туризма в Азербайджане. В этой структуре должны собраться креативные и мыслящие люди, которые будут анализировать и учитывать как мировой тренд развития, так и соотносить мировой тренд с особенностями национального туризма.

- А как же финансы?

- Ну, я не могу говорить про бюджет Бюро – у меня просто нет информации. Но задача перед ними поставлена. Такая постановка вопроса, что мол денег нет, бюджета нет – неверная. Надо привлекать инвесторов, ведь функции маркетинга и пиара перешли в ведение Бюро. Так что им надо быть активнее.

- А как вы думаете, достаточно ли средств Азербайджан вкладывает в рекламу, пропаганду страны?

- У меня нет конкретных цифр. Но если вернутся к Грузии, то я могу сказать, что эта страна тратит колоссальные деньги на свою рекламу в странах Персидского залива. Гораздо больше, чем Азербайджан.

Более того, и Казахстан, и другие государства нацелились на это направление: Дубай, Саудовская Аравия, Кувейт и т.д. Идет серьезная борьба и Азербайджан, уже выигрывает у Грузии.

- А что вы скажете на счет критики арабских туристов Азербайджане? Откуда такие настроения?

- В 2015-2016 гг. произошла революция в туристической сфере Азербайджана. Когда происходит все постепенно, то, как говорят, «глаз привыкает». А тут вдруг нахлынул поток арабских туристов. А потом, такое ощущение, что начались какие-то заказные статьи.

- И кто в этом заинтересован?

- Может быть и наши конкуренты, трудно сказать. Мы сегодня – раздражители и для наших соседей, я имею ввиду и Армению. Ведь Азербайджан принимает на себя «волну туристов».

- Но может быть стоит Министерству культуры и туризма начать пропаганду, призвать к терпимости население, объяснить, что туризм – сфера доходов страны. Почему этого не происходит?

- Это задача Бюро по пропаганде туризма. Думаю, в скором будущем они этим плотно займутся. Арабские туристы – одни из самых востребованных в мире. Они не засиживаются в отелях, ходят в рестораны, занимаются шопингом, берут экскурсии, ездят в регионы – Габалу, Губу и т.д.

И конечно Министерство культуры и туризма и Бюро по пропаганде туризма должны активнее работать, чтобы население Азербайджана было толерантнее к приезжим.

- А у вас не складывается ощущение, что заметную роль в привлечении туристов в Азербайджан играют не госведомства, а туристические агентства, туристы, снимающие видео блоги про Азербайджан?

- Давайте я вам расскажу как развивалось арабское направление. В 2012 году был подписал трехсторонний меморандум между Министерством туризма, Ассоциацией туризма и компанией из Дубая «Атлантис Холидей», которую возглавляет Рашид аль-Нури.

Да, я согласен: не министерство, не госчиновник привозит туристов. Но нужен был фундамент от государства, и в определенном смысле он был заложен.

Но самое главное – это волевое решение президента Ильхама Алиева, когда он подписал указ об усовершенствовании процесса выдачи виз. Речь шла о возможности получать визы в онлайн-режиме.

Тогда и туркомпании стали более активными, начали привлекать в том числе и арабских туристов.

- Если я правильно понял, президент сделал больше, чем все министерства и ведомства вместе взятые?

- Конечно. Но я не могу сказать, что министерство плохо работает, это решает президент. Я не могу сказать, что наша работа с чиновниками проходит гладко. Но где есть работа, там порой бывают и проблемы, и разные взгляды. Но это решаемо.

- Хорошо, а какова главная «боль» азербайджанского туризма?

- Увы, после отмены лицензий для туристическим компаний, появились множество фиктивных фирм. Десятки людей уже обмануты только в этом году. Покупают туры, а они оказываются липовыми…

К сожалению, у правительственных органов не осталось рычагов влияния на ситуацию, ведь уже лицензий для работы туристической сфере нет. Сегодня, чтобы открыть туристическую компанию вам достаточно встать на налоговый учет - и все.

- А может, имеет смысл поменять законодательство в сфере туризма?

- Мы уже говорили на эту тему с министерством (культуры и туризма – Ред.), дали свои рекомендации. Обязательно нужен механизм контроля, лицензий, банковских гарантий в случае банкротства. Подобное есть в европейских странах, Иране, Турции и т.д.

У нас в Азербайджане мы неоднократно решали проблемы, когда турист приезжал в страну, а в отеле, где был забронирован номер, свободных номеров, в общем-то и не оказывалось.

Бывают случаи, когда некие люди открывают свой «туристический» сайт, прекрасно его оформляют, а потом это оказывается пустышкой. Второй раз обманутый турист не вернется.

- А экскурсоводы? Много жалоб и на них.

- Это тоже большая проблема. Кто они? Что рассказывают гостям? Каждый второй, особенно если немного знает арабский язык – представляется как экскурсовод.

На сегодняшний день, и я могу это смело сказать – в азербайджанской туристической сфере царит анархия.

- Так мы возвращаемся к предыдущему вопросу: Почему министерство не наведет порядок?

- Да никто даже не знает, где находятся двери министерства. Это же раньше для начала туристической деятельности обращались туда. А сейчас - нет. Так что подчеркиваю, необходимо, чтобы выдавались лицензии на турбизнес. А сейчас создана благоприятная атмосфера для работы мошенников в сфере туризма. Условный туристический «пирог» - один, он не увеличивается. А вот количество вилок и ложек стало больше.