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Беспорядки в Астане: десятки задержанных

 

По итогам беспорядков в Астане задержали 41 человека, иностранцев среди нет. Всех казахстанцев доставили в подразделения органов внутренних дел для проверки. Многие из них были в нетрезвом состоянии. Сейчас ситуация находится под контролем. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Андрей Лукин, передает Informburo.kz.

Ночью 2 сентября в Астане перекрыли улицы Алматы и Туркестан. На этих улицах скопились люди, туда же был стянут спецназ с дубинками и щитами. К месту происшествия прибыли пожарная машина, "скорая помощь" и два автобуса с полицейскими. Очевидцы сообщали, что в одном из общежитий Астаны произошла драка между рабочими. Также была информация о том, что слышались выстрелы.

По информации МВД, на территории «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и гражданами Казахстана. Драка произошла из-за отказа охраны выпускать работника из Индии в нетрезвом состоянии. Гражданин Индии позвал своих соотечественников, и они избили охранника. Местные работники заступились за него, случилась потасовка, в которой приняли участие около 30 человек.

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