Доверенное лицо Путина: «Карабах» добился выдающегося достижения»

Известный российский футбольный тренер, обладатель Кубка УЕФА-2005 с московским ЦСКА, депутат Госдумы и доверенное лицо президента России Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу успешного выступления «Карабаха» в Лиге чемпионов.

«Это, конечно, выдающееся достижение, достижение азербайджанского футбола, - цитирует Газзаева сайт «Москва-Баку». - Возможно, для кого-то это стало полной неожиданностью, но, если вспомнить историю и легендарный бакинский клуб «Нефтчи», тех суперзвездных игроков, действительно великих игроков, которые блистали в этой команде, таких, как Эдуард Маркаров, которого называли «бакинским Пеле», вратарь Анатолий Банишевский, Казбек Туаев, Алекпер Мамедов, забивший в свое время четыре мяча на легендарной арене «Сан-Сиро», где ему апплодировали 100 тысяч зрителей, олимпийский чемпион Игорь Пономарев, то в Азербайджане большие футбольные традиции, многолетние традиции. Как и все южные команды, бакинцы потрясающе обращались с мячом, их всегда отличала великолепная техника, они играли в красивый и эмоциональный, «зажигательный» футбол.

Поэтому все закономерно, и справедливо, и мне, человеку, который прекрасно помнит замечательных игроков из Баку разных лет, разных поколений, просто очень приятно, что «Карабах», как говорится, подхватил знамя и достиг таких вершин».

Говоря о соперниках чемпионов Азербайджана, коими являются такие гранды, как «Рома», «Атлетико» и «Челси», Газзаев заявил, что пока «Карабаху» вряд ли по силам обыгрывать эти клубы.

«Вообще, как мы знаем, в Европе разыгрывается два крупных турнира, если говорить о клубном футболе. Два турнира высочайшего уровня. Лига чемпионов и Лига Европы. И если команда попала в Лигу чемпионов, в групповой этап, это, как я уже говорил и готов еще раз повторить, ибо «Карабах» этого заслуживает, заслуживает самых лестных эпитетов и искреннего восхищения – выдающееся достижение. Но все-таки, как бы ни хотелось азербайджанским болельщикам еще большего, что естественно и закономерно, нужно все-таки понимать: всего и сразу не бывает. Чтобы подняться еще выше, должна быть проделана определенная работа, и здесь далеко не все зависит непосредственно только от самого «Карабаха».

Я думаю, в Азербайджане это понимают и будут продолжать заботиться об улучшении качества национального чемпионата, это нелегко, и требует усилий на протяжении не одного года, но необходимо, чтобы быть стабильно конкурентоспособными на европейском уровне. Так что терпение, работа, и тогда, я уверен, «Карабах», равно как и другие азербайджанские команды, порадует свой народ еще не однажды!».