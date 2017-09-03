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Ильхам Алиев проводит республиканское совещание фото

 

Под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева в воскресенье в Ленкорани проводится республиканское совещание по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев открыл совещание вступительной речью.

Затем выступили глава исполнительной власти Лянкярана Талех Гарашов, директор ООО "Астарачай" Талат Мамедов, глава исполнительной власти Масаллинского района Рафиль Гусейнов, агроном ООО "Джануб-Агро" Фарман Абдуллаев, глава исполнительной власти Агдашского района Тофиг Ибрагимов, директор ООО "Gilan Orchards" Вагиф Сулейманов и глава исполнительной власти Астаринского района Газанфар Агаев.

Президент Ильхам Алиев выступает на совещании с заключительной речью.

 

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