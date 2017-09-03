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У Ким Чен Ына появилась водородная бомба обновлено

 

Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет, сообщает РИА Новости.

КНДР не представила доказательств создания нового оружия за исключением фотографии Ким Чен Ына.

Отметим, что Северная Корея утром 3 сентября провела шестые ядерные испытания. Как заявили в Южной Корее, об этом свидетельствует зафиксированное землетрясение. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7.

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Землетрясение магнитудой 5,6, возможно, искусственного происхождения, зафиксировано в КНДР, Сеул не исключил, что Пхеньян осуществил шестое ядерное испытание, сообщило агентство Рёнхап.

"КНДР могла провести шестое ядерное испытание. Созывается Совет национальной безопасности", — цитирует агентство Рёнхап представителей администрации южнокорейского президента.

Южнокорейские военные подтвердили искусственное происхождение землетрясения и заявили, что занимаются сбором информации.

По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под землей.

Американская геологическая служба, в свою очередь, зафиксировала толчки в КНДР на глубине ноль километров и классифицировала инцидент как "взрыв".

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