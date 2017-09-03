Российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были в субботу переданы американской стороне по требованию Госдепартамента, подтвердили представители России и США, передает РИА Новости.

При этом российская сторона заявляет, что в зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР, а Госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции".

МИД РФ в своем аккаунте в Facebook публикует кадры обысков в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.