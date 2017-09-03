Подписаться на уведомления
 

«Азербайджан и другие страны СНГ под прицелом России»

Автор: Отдел информации 

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Беларуси и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России, вызывают серьезные опасения на Западе.

Россия запретила наблюдателям НАТО следить за этими учениями, в которых примут участие 100 тысяч человек. «Запад-2017» – самые масштабные учения, которые будут проведены после окончания холодной войны.

Украина может столкнуться с серьезной проблемой – во время учений «Запад-2017», которые начнутся уже через несколько дней, Россия может начать переброску сил на дальние расстояния.

Такое мнение высказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, разоружения и конверсии, во время пресс-коференции в Киеве.

Валентин Бадрак

«Козырной картой России является мобильность переброски войск. Учения «Запад-2017» – это одно из мероприятий, где отрабатывается, главным образом для России, мобильность переброски войск. Генеральный штаб Вооруженных сил России предполагает, что Украина не будет способна ответить именно на мобильность переброски российских войск», - заявил Бадрак.

По его словам, в случае, если Россия решится на военную агрессию, она втянет в вооруженные конфликт другие государства – Беларусь, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армению. Эксперт уверен, что такой поворот событий был бы для России огромной удачей, поскольку России удалось бы создать антизападную коалицию.

1112 просмотров


Старости
Когда понты автоша дороже жизни
Когда понты автоша дороже жизни размышления публициста
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
4 Сен 31° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Иран провел испытание ракетного комплекса "Бавар-373"
«Азербайджан и другие страны СНГ под прицелом России»
США забрали российскую собственность после обысков видео
У Ким Чен Ына появилась водородная бомба обновлено
Ильхам Алиев проводит республиканское совещание фото
Минобороны о новых обстрелах армян
Доверенное лицо Путина: «Карабах» добился выдающегося достижения»
Беспорядки в Астане: десятки задержанных
Как делят «туристический пирог» в Азербайджане откровенный разговор с Нахидом Багировым
Джабраилов извинился за стрельбу в отеле
Новый натиск США на Иран наш обзор
В Камбодже арестован лидер оппозиции Кем Соха
Трамп вернулся в разрушенный ураганом Техас
В театре Волгограда прогремел взрыв
В Брюсселе пассажиров самолета эвакуировали из-за угрозы взрыва
Боксер Магомедрасул Меджидов стал трехкратным чемпионом мира видео
СМИ сообщили о возможном переименовании новых iPhone
В Азербайджане введен в строй новый завод
Паоло Джентилони: "Италия вышла из самого серьезного кризиса"
Колумбийские повстанцы убили Арсена Восканяна
Меркель за непрерывный диалог России и НАТО
Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне
Очередное поражение ИГИЛ в Сирии
В Мекке с начала хаджа погибли 39 паломников
Сильный ветер расширяет площадь пожаров в Габале
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться