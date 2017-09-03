«Азербайджан и другие страны СНГ под прицелом России»

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Беларуси и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России, вызывают серьезные опасения на Западе.

Россия запретила наблюдателям НАТО следить за этими учениями, в которых примут участие 100 тысяч человек. «Запад-2017» – самые масштабные учения, которые будут проведены после окончания холодной войны.

Украина может столкнуться с серьезной проблемой – во время учений «Запад-2017», которые начнутся уже через несколько дней, Россия может начать переброску сил на дальние расстояния.

Такое мнение высказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, разоружения и конверсии, во время пресс-коференции в Киеве.

«Козырной картой России является мобильность переброски войск. Учения «Запад-2017» – это одно из мероприятий, где отрабатывается, главным образом для России, мобильность переброски войск. Генеральный штаб Вооруженных сил России предполагает, что Украина не будет способна ответить именно на мобильность переброски российских войск», - заявил Бадрак.

По его словам, в случае, если Россия решится на военную агрессию, она втянет в вооруженные конфликт другие государства – Беларусь, Грузию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан и Армению. Эксперт уверен, что такой поворот событий был бы для России огромной удачей, поскольку России удалось бы создать антизападную коалицию.