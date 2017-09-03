Иран провел испытание ракетного комплекса "Бавар-373"

Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бавар-373", который является аналогом российского С-300, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командующего базой ПВО в Иране Амира Фарзада Исмаили.

Командующий базой ПВО в Иране "Хатам аль-Анбия" Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373" планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году.

"Вся система завершена и были проведены испытания. Эта система полностью изготовлена в Иране и некоторые части отличны от С-300", — приводит агентство слова Исмаили. Он отметил, что Тегеран планирует использовать этот комплекс наряду с С-300.

Ранее командующий заявлял, что ЗРК "Бавар-373" является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса. Исмаили также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.