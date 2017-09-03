Во Франкфурте объявлена эвакуация

В немецком Франкфурте-на-Майне объявили крупнейшую за всю послевоенную историю Германии эвакуацию из-за обнаруженной в городе полуторатонной британской бомбы времен Второй мировой войны. Ее нашли во время строительных работ в Университете Гете, передает ВВС.

Ожидается, что всего будут эвакуированы около 65 тысяч человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц. В частности, 100 пациентов уже переведены в другие медицинские учреждения, в их числе оказались даже пациенты реанимации.

Также эвакуация затронет 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Эвакуация объявлена на время операции по ликвидации бомбы. В ее ходе саперы планируют провести управляемый подрыв боеприпаса, который, по их словам, обладает такой мощностью, что может уничтожить целую улицу.

Жителям предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени (девять утра по Москве) и не возвращаться до окончания операции, которая, как ожидается, продлится около 12 часов.

После эвакуации районы, в которых она объявлена, будут патрулировать полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей. Всех, кого там найдут, полиция пообещала задержать.

Чтобы свести к минимуму неудобства для населения, городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогут переждать операцию. Кроме того, многие музеи пообещали бесплатно впускать всех желающих.