Сеул думает о размещении "самого мощного" оружия США

Южная Корея намерена рассмотреть возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США в ответ на проведение КНДР шестого по счету ядерного испытания, передает Ренхап.

"Южная Корея обсуждает возможность размещения самого мощного стратегического вооружения США", — цитирует агентство слова советника южнокорейского президента по безопасности в ходе заседания Совбеза страны.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

В 1992 году КНДР и Южная Корея приняли Совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. В том же году, как утверждалось, ядерное оружие США было выведено из Южной Кореи.