Россия осудила ядерное испытание в Северной Корее

МИД России в связи с испытанием водородной бомбы в Северной Корее заявил, что продолжение таких действий может повлечь серьезные последствия для КНДР, передает Интерфакс.

"Выражаем глубокую озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием "термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в МИД РФ, "это очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения".

"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом, - заявили в министерстве. - Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР".

"В складывающихся условиях настоятельно необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности", - отмечают в ведомстве.

Российский МИД призвал "все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную". "Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской "дорожной карты", - говорится в заявлении министерства.