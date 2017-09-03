Американские танки прибыли в Грузию

Экипажи и бронетехника из США прибыли в Грузию для участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017, сообщают грузинские СМИ.
Танки "Абрамс", БМП LAV и лёгкая вспомогательная техника были доставлены в грузинский портовый город Поти, а процедура разгрузки техники находилась под личным контролем заместителя главы Генштаба ВС Грузии полковника Николоза Джанджгава.
Манёвры стартуют сегодня, 3 сентября, и продлятся до 11-го числа. Церемонию открытия посетят президент Грузии Георгий Маргвелашвили и министр обороны Леван Изория.
Совместные учения Вооружённых сил Грузии и блока НАТО Agile Spirit будут проводиться уже в седьмой раз. Их заявленная цель — отработка взаимодействия, в том числе для кризисного реагирования.