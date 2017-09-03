В Ираке, в ходе боев между ИГИЛ и иракской армией была убита азербайджанка и пятеро ее детей. Об этом на своей странице в одной из соцсетей сообщила сестра погибшей женщины Ирен Абдуллаева.

Тела убитых были доставлены в Баку, где и запланированы похороны. Абдуллаева, проживающая в Германии с горечью написала, что люди обычно едут на свою родину, чтобы повидать близких, а она – чтобы их похоронить.

В случившемся убитая горем сестра обвиняет радикальных исламистов. Погибшая женщина и ее дети находились в Ираке три года. И в итоге такой трагический конец.

Как напоминает haqqin.az, это не первый случай, когда в Ираке и Сирии погибали азербайджанские женщины со своими детьми. Несколько месяцев назад сообщалось, что во время атаки боевиков ИГИЛ в Сирии была убита гражданка Азербайджана и двое ее детей. Муж женщины Фикрет Алиев прибыл в Сирию в начале 2015 года и примкнул к силам такфиристов. Спустя некоторое время к мужчине в Сирию приехала и его семья.

Однако через четыре месяца Фикрет Алиев был убит в бою, а его жена и дети стали скитаться по разрушенным городам Сирии и вскоре стали жертвами войны. Погибшей девочке было 7 лет, а мальчику - три года.