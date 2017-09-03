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Путин прибыл в Китай

 

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие в саммите БРИКС, а также проведет переговоры с лидерами разных стран, передает РИА Новости.

В воскресенье глава России проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

На самом саммите, как ожидается, Путин выступит за продвижение совместных российско-китайских мирных инициатив по решению ядерной проблемы на Корейском полуострове. Президент РФ также планирует призвать лидеров стран БРИКС подключиться к процессу урегулирования ситуации в Сирии, восстановлению страны.

Кроме того, Владимир Путин выскажется против роста протекционизма в мире и практики односторонних санкций, а также предложит ускорить реформу МВФ.

На полях саммита также пройдет встреча с членами Делового совета БРИКС, где Путин даст оценку работе структуры, выскажет мнение о дальнейших планах.

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