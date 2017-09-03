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Акция протеста мусульман в Москве фото

 

В Москве около посольства Мьянмы несколько сотен мусульман устроили несогласованный митинг. Они выступают против преследования этнической группы рохинджа. Как сообщает «Дождь», собравшиеся скандируют «Аллах акбар».

Журналист Илья Варламов сообщает, что они также скандируют «Буддисты — террористы».

Полиция в происходящее не вмешивается.

В Мьянме, где большинство населения буддисты, в штате Ракхайн с конца августа подвергаются преследованию мусульмане из этнической группы рохинджа. На них нападают жители-буддисты; войска проводят против них операции в ответ на нападения исламских боевиков на полицию. Более 70 тысяч человек уже покинули штат из-за преследований.￼

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Акция протеста мусульман в Москве фото
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