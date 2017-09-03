В Москве около посольства Мьянмы несколько сотен мусульман устроили несогласованный митинг. Они выступают против преследования этнической группы рохинджа. Как сообщает «Дождь», собравшиеся скандируют «Аллах акбар».
Журналист Илья Варламов сообщает, что они также скандируют «Буддисты — террористы».
Несогласованный митинг мусульман. Онлайн у меня в Телеграме: https://t.co/2bw2sfW6F5 pic.twitter.com/RvCj5oRMjc— Илья Варламов (@varlamov) 3 сентября 2017 г.
Полиция в происходящее не вмешивается.
В Мьянме, где большинство населения буддисты, в штате Ракхайн с конца августа подвергаются преследованию мусульмане из этнической группы рохинджа. На них нападают жители-буддисты; войска проводят против них операции в ответ на нападения исламских боевиков на полицию. Более 70 тысяч человек уже покинули штат из-за преследований.￼