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Ильхам Алиев об увеличении валютных резервов Азербайджана

 

«За семь месяцев валютные резервы Азербайджана увеличились на $3,6 миллиарда», - сказал президент Ильхам Алиев на прошедшем сегодня в Ленкорани под его председательством республиканском совещании по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых, сообщает официальный сайт главы государства.

На 1 января 2017 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $37,6 млрд. Таким образом, на 1 августа резервы составляют $41,2 млрд.

Также глава государства подчеркнул, что за последние годы в Азербайджане предпринимателям было выдано льготных кредитов на 2 миллиарда манатов.

«Уровень бедности в республике сократился до 5%. Открылись 1,6 миллионов новых рабочих мест, что позволило значительно сократить миграцию сельского населения в города», - сказал президент Ильхам Алиев.

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