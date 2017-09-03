МБС, «мистер Все», «принц хаоса» - это о нем, о Мохаммеде бин Салмане. Еще два года назад его имя было известно только узкому кругу специалистов по Саудовской Аравии. Сегодня же молодой наследник короля входит в первую тройку медийных фигур Ближнего Востока.

Абдель Азиз ибн Абдурахман ибн Сауд, основатель и первый король Саудовской Аравии, знавший и Лоуренса Аравийского, и Франклина Делано Рузвельта, был любвеобилен и широк сердцем. 19 официальных жен, не считая «временных», 45 законных сыновей и 21 дочь, от пяти до семи тысяч принцев-эмиров - точное количество членов семьи Саудов сегодня затрудняется назвать даже специальный комитет по определению наследников. И у Мохаммеда бин Султана были все шансы затеряться в этой толпе, если бы не одно «но». В январе 2015 на престол «Хранителя двух святынь» взошел его отец. И хотя у нынешнего короля Салмана тринадцать детей, но среди них «маленький принц», родившийся 31 августа 1985 года в Джидде от третьей жены, всегда был любимцем.

Впрочем, вполне заслуженно. Юному принцу удалось избежать соблазнов богатством, позволяющим вести праздную жизнь. Колледж в Эр-Рияде он закончил с таким результатом, что вошел в число 10-ти лучших выпускников Королевства. Причем, ни его отец, ни мать, принцесса Фахда бинт Фалах бин Султан бин Хатлин, из племени аджман, своего «административного ресурса» для включения Мохаммеда в этот список не использовали.

Затем – обучение в Университете короля Сауда, второй результат среди своего выпуска, диплом юриста и дюжина сертификатов о прослушивании дополнительных учебных программ – от менеджмента до политических наук.

Первые шаги

После окончания учебы «маленький принц», вопреки ожиданиям семьи, не пошел на государственную службу, где ему, по праву происхождения, уже было готово теплое и хлебное место. Он предпочел попробовать себя сначала в бизнесе, создав несколько достаточно успешных фирм, а потом – в практическом управлении крупными фондами. Генеральный секретарь Эр-Риядского конкурентного совета, специальный советник председателя правления Фонда короля Абдулазиза, член Попечительского совета Общества Альбир в Эр-Рияде – на всех этих постах он старался изучить реальную ситуацию в «счастливой Аравии» и выработать собственное видение дальнейшей судьбы Королевства.

Тогда же он приступил к формированию собственной команды, из столь же молодых и амбициозных, учредив некоммерческую организацию MiSK (Молодежный центр короля Салмана), деятельность которой заключалась в отборе талантливых представителей саудовской молодежи и создания для них бизнес-инкубаторов и стартапов. Размах и успешность деятельности MiSK не остались незамеченными – в 2013 году Мохаммед бин Салман стал «личностью года» по версии Forbes Middle East «в знак признательности за его деятельность по поддержке молодежи Саудовской Аравии».

И только после приобретения практического опыта – что облегчалось его потрясающей трудоспособностью и обучаемостью, о чем говорят все, кто работал с ним в этот период – он начал вхождение в политику, став, по сути, правой рукой своего отца, исполнявшего тогда обязанности губернатора Эр-Рияда и столичного округа. В 2007 «маленький принц» становится советником кабинета министров Королевства. Спустя два года – специальным советником при своем отце.

Кстати, занимая этот пост он параллельно исполнял обязанности управляющего делами двора тогда еще наследного принца Салмана. Должность эта далеко не декоративная и предполагает управление активами семьи. Именно на ней Мохаммед получил возможность пусть и в ограниченном объеме, но попробовать некоторые реформаторские подходы – инвестировать часть средств в компании, занимающиеся разработкой высоких технологий, перестроить систему управления активами, попробовать «в деле» некоторых членов своей молодежной команды.

Проба сил – Йемен

В январе 2015 года тогдашний король Саудовской Аравии Абдулла бен Абдель Азиз Аль Сауд на 91-м году жизни покинул этот бренный мир, и отец «маленького принца» взошел на престол. В те дни речи о том, что Мохаммед станет наследником не просто не было, об этом никто даже и не помышлял.

Следующим в очереди на трон был назначен 69-летний Мукрин бин Абдель Азиз из клана Шаммар, самый «молодой» из ныне живущих сыновей основателя династии короля Абдель Азиза, вторым – племянник Салмана, принц Мохаммед бин Наиф Аль Сауд.

Но новый король не забыл младшего сына. «Маленький принц», под неодобрительное ворчание родственников, получил пост министра обороны, став на тот момент самым молодым главой военного ведомства в мире. И, по совместительству - генеральным секретарем Королевского суда. Однако, планы отца на своего любимца были куда масштабнее.

Принц Мукрин в глазах наиболее влиятельных представителей правящего дома имел два существенных изъяна. Во-первых, он принадлежал к клану Шаммар, который всегда конфликтовал с кланом Судайри, к которому принадлежал новый король, и соперничество между ними порой приобретало весьма острые формы. Во-вторых, его мать была родом из Йемена, что в глазах остальных родственников, «чистокровных саудитов из благородных семей», делало его фигуру недостаточно легитимной. И вскоре, совершенно неожиданно для всех, следует заявление королевского дома о том, что первым наследником отныне является принц Мохаммед бин Наиф Аль Сауд.

А вторым – наш герой, «маленький принц», который одновременно с этим назначением становится главой Совета по экономическому вопросу, получая таким образом возможность формировать собственную военную и экономическую политику.

И здесь особенности характера Мохаммеда бин Салмана, которые раньше настораживали окружающих, но не были особо заметны, проявились в полной мере.

Первая «проба сил» в реализации концепции Мохаммеда бин Салмана «Саудовская Аравия превыше всего и должна быть лидером арабского мира» состоялась в Йемене. Операция «Решительный шторм», по замыслу «маленького принца», должна была привести к разгрому коалицией государств Залива и их союзников хуситов, которых поддерживал Иран. И – приходу к власти просаудовского правительства, что в конце концов означало бы установление протектората над югом Аравии.

Решение о начале операции принимали два человека - сам король Салман и принц Мохаммед, который убедил отца, что все пройдет гладко и быстро. Что интересно, самоуверенность «маленького принца» простиралась настолько, что о начале вторжения в Йемен он не счел необходимым проинформировать ни первого наследника, бин Наифа, ни министра национальной безопасности Саудовской Аравии принца Мутаиба бин Абдуллу. А сам, после отдачи военным необходимых распоряжений, отправился в отпуск на Мальдивы, где министр обороны США Эш Картер, шокированный происходящим – Вашингтон «маленький принц» тоже решил не информировать – сумел связаться с ним только через несколько дней, когда ковровые бомбардировки Йемена шли уже во всю.

Первый у трона

«Решительный шторм» обернулся затяжной кампанией и вызвал шквал критики в отношении «маленького принца», которого старшие представители династии вполне обоснованно упрекали в авантюризме. Нужно было срочно расширять социальную базу, увеличивать количество сторонников, и в апреле 2016-го Мохаммед бин Салман представляет на публику Vision 2030 – грандиозный план экономических и социальных преобразований в Королевстве.

Сокращение зависимости от нефтедолларов, создание собственных производств, электронное правительство, рабочие места и социальные лифты для саудовской молодежи, превращение Королевства в инвестиционный, финансовый и технологический центр исламского мира – вот основные пункты этого плана.

Инвесторы были в восторге. После масштабной презентации Vision 2030 акции саудовских фондов выросли на 3,5 процента. Но особый энтузиазм планы «маленького принца» вызвали у местной молодежи, поскольку Мохаммед бин Салман прямо заявлял, что «женщина в определенных смыслах тоже человек», и, к примеру, вполне может самостоятельно водить машину, не опасаясь ареста шариатской полицией. Он говорил также, что социальные сети, дискотеки и ночные клубы – совсем не предприятия шайтана, а вполне себе нормальные места проведения досуга.

Сказать, что старые члены династии и консервативные религиозные круги были шокированы – это не сказать ничего. Они были в бешенстве, они не стеснялись в критике, не подозревая, что все их выступления «берутся на карандаш», что составляются списки тех, кого нужно будет кнутом и пряником нейтрализовать до и после решительного броска к первому месту у трона. Броска, который втайне от всех готовили король Салман и его любимый сын.

В ночь с 20 на 21 июня нынешнего года принц Мохаммед бин Наиф был срочно вызван во дворец для встречи с королем Салманом. На входе у него отобрали сотовый телефон и отвели в пустую комнату, где предъявили ультиматум с требованием «добровольно» отречься от должности первого наследника, уйти в отставку с поста министра внутренних дел, подписав соответствующее прошение на имя короля. Психологический прессинг продолжался несколько часов, и к рассвету бин Наиф сдался. А утром Саудовская Аравия и остальной мир узнали, что в Эр-Рияде первым у трона стал Мохаммед бин Салман. «Маленький принц» с благословения отца достиг высшей власти в Королевстве, фактически став в нем главным управляющим.

Вместо послесловия: «Принц хаоса»

За два года своего стремительного восхождения к вершинам власти, Мохаммед бин Салман, попав в поле зрения масс-медиа, аналитиков и разведок, был «просвечен» насквозь.

Бывший президент США Барак Обама в интервью каналу новостей Al Arabiya называл его «очень знающим, очень умным», «мудрым, не смотря на его годы». Зять Трампа, Джаред Кушнер и владелец сети Facebook Марк Цукерберг считают его своим другом. Иностранные инвесторы видят в нем человека, который способен модернизировать Королевство, а саудовская молодежь – принца, дающего надежду на социальные лифты и неограниченные возможности.

Масс-медиа акцентируют внимание на его интеллектуальности, неплохом английском, любви к чтению трудов Сунь Цзы и Уинстона Черчилля, «всего» одну жену – принцессу Сару бинт Машхор Абдулазиз Аль Сауд и трех детей.

Его приход к первому месту у трона действительно вызвал неподдельный энтузиазм в Королевстве, где почти 70% населения – люди в возрасте до 35 лет. Правда, не обошлось и без курьеза – после известия о его назначении первым наследникам (кстати, второго больше нет) в местных Макдоналдсах были расклеены плакаты в его поддержку, текст которых гласил: «Мы подтверждаем нашу преданность и послушание его королевскому величеству, хранителю двух святынь королю Салману, сыну Абдула Азиза Аль Сауда. И мы поддерживаем Амира Мохаммеда бин Салмана, его сына, на постах министра обороны, премьер-министра и наследника короля. Бог дает ему мудрость и вооружает его, чтобы управлять своим царством. С пожеланиями мира и процветания, Макдональдс».

Впрочем, с учетом того, что местный Макдоналдс принадлежит принцу Мишалу бин Халиду аль Сауду, члену правящего дома, данное объявление можно считать формой выражения лояльности молодых родственников Мохаммеда.

Но главное заключается в том, что при всей близости «маленького принца» с отцом, своим наставником в политике он выбрал все же не его, а Мохаммеда бин Зайеда, наследного принца Абу-Даби. Который дал ему три совета, и именно они легли в основу планов бин Салмана на ближайшее будущее, в качестве «управляющего Королевством».

Первый совет – скорейшее установление тесных отношений с Израилем, причем и политических, и экономических, и военных.

Второй – непрерывное давление на Иран, ограничение его влияния в регионе.

Третий – уменьшение влияния традиционного религиозного истеблишмента на саудовское общество и отстранение его от обсуждения политических вопросов.

«Маленький принц» неуклонно следует этим советам, попутно реализуя и свою концепцию «безоговорочного лидерства Саудовской Аравии в исламском мире». Йемен, Ливан, Катарский кризис, формирование антииранской коалиции и прочие уже проведенные и запланированные им операции пока приносят только хаос. Который в случае окончательного укрепления позиций бин Салмана у трона грозит стать для региона перманентным.