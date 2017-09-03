Bentley протаранил автомобиль президента Сербии

Автомобиль Bentley протаранил кортеж с президентом Сербии Александром Вучичем. Авария произошла в субботу утром в Белграде, сообщает Independent.

Согласно информации, во время проезда через перекресток с круговым движением в колонну из трех автомобилей врезался Bentley с испанскими регистрационными знаками.

При этом дорогостоящая иномарка протаранила автомобиль, в котором находился Вучич, а затем заблокировала вторую машину сопровождения, лишив сотрудников службы безопасности возможности быстро реагировать.

Третий автомобиль догнал нарушителей, троих из них задержали на двое суток. Все они работают охранниками на популярной дискотеке в Белграде. В анализах одного задержанного обнаружили следы кокаина.