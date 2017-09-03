Американские ВВС разместили на сайте госзакупок США заказ на 12 образцов молекул РНК (они содержатся во всех живых клетках и участвуют в передаче генетической информации) и 27 образцов синовиальной жидкости (важный компонент сустава, обеспечивающий его подвижность) от доноров из России, пишет издание «Аргументы и факты».

«Все образцы должны быть взяты в России у европеоидов. Правительство не будет рассматривать образцы тканей с Украины», - говорится в документе.

Формально образцы закупает ведомство, которое занимается подготовкой лётчиков. Но в Лэкленде (штат Техас), куда отправят РНК, находится 59-е медицинское крыло. Цели закупки куратор контракта Маркус Мэттингли не комментирует.

«США пытаются разработать новые виды биологического оружия, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Заметьте, требуются РНК взрослых здоровых мужчин, которые служат в армии», - пояснил изданию военный эксперт и бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Пентагон потратил свыше миллиарда долларов на создание сотен биолабораторий по всему миру - сейчас их уже 400. Они расположены в основном в Африке, Латинской Америке, Азии. Но и на территории бывшего СССР их не меньше 20: в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Украине. В прошлом году три таких лаборатории открылись в Армении, на очереди Азербайджан», - говорит Игорь Никулин.

Эксперт считает, что Россию целенаправленно окружают лабораториями. По его словам, Украина, Грузия, Азербайджан и Казахстан передали США коллекции возбудителей опасных болезней.

«Это дало Пентагону возможность узнать, каким потенциалом в этой области обладает Россия», - утверждает эксперт.

По официальной версии, США делают это для повышения безопасности хранения коллекций особо опасных патогенов. Но российские эксперты отмечают, что расположение лабораторий в Евразии позволяет Пентагону не только собирать информацию о микроорганизмах, но и испытывать их в реальных условиях. МИД России даже потребовал от США объяснить, для чего в бывших советских республиках открыты биолаборатории.