Российские социологи недавно выяснили, что для жителей Москвы при выборе квартиры самым важным критерием оказалось расположение дома, в котором находится квартира, в то время как в остальной России ключевым фактором является цена. Были и другие популярные ответы, например, для 40% россиян важна планировка квартиры, для 48% - инфраструктура, для 25% - качество постройки.

А на что ориентируются азербайджанские покупатели?

Отвечая на вопросы haqqin.az, эксперт консалтинговой компании Value&Sources Рашад Алиев отметил, что в больших мегаполисах квартиру для проживания приобретают ближе к работе, чтобы ежедневно не терять по несколько часов на дорогу. Поэтому жилье не всегда покупают, речь идет и о приобретении в аренду. «Ведь не будет же человек всякий раз покупать и продавать квартиру после смены рабочего места».

По словам Алиева, в мегаполисах обычное дело, когда человек сдает в аренду собственную квартиру, а сам арендует жилье в другой части города, поближе к месту работы. «В случае с Баку надо отметить, что хоть это и большой город, но не настолько. Поэтому вопрос покупки дома ближе к работе не стоит так остро».

«На сегодняшний день предпочтения наших покупателей складываются из четырех составляющих: цена, месторасположение, качественные характеристики жилья и, конечно же, инфраструктура. На что покупатели ориентируются больше всего? Вопрос трудный - ведь у покупателей разные финансовые возможности, свои предпочтения и приоритеты».

По мнению собеседника, для человека, у которого есть деньги, на первый план выходит конечно же месторасположение и качество жилья. А если с деньгами не очень, то приходится маневрировать между качеством жилья и месторасположением, пытаясь найти что-то более удобное для себя. То есть в большинстве случаев вопрос покупки упирается в финансовые возможности.

Желать хорошего месторасположения явно недостаточно. Покупка должна быть по карману. «Поэтому на первое место я опять же поставил бы фактор цены, на что ссылается большинство покупателей. Для Баку это наиболее актуально. Но опять-таки, все условно, покупатели никогда не ориентируются только лишь на один фактор. Однако важно понимать, что месторасположение, качество жилья и инфраструктура как раз и являются факторами, влияющими и формирующими стоимость квартиры», - подчеркнул эксперт.