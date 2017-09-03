Подписаться на уведомления
 

Все дело в цене квартиры в Баку комментарий эксперта

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Российские социологи недавно выяснили, что для жителей Москвы при выборе квартиры самым важным критерием оказалось расположение дома, в котором находится квартира, в то время как в остальной России ключевым фактором является цена. Были и другие популярные ответы, например, для 40% россиян важна планировка квартиры, для 48% - инфраструктура, для 25% - качество постройки.

А на что ориентируются азербайджанские покупатели? 

Отвечая на вопросы haqqin.az, эксперт консалтинговой компании Value&Sources Рашад Алиев отметил, что в больших мегаполисах квартиру для проживания приобретают ближе к работе, чтобы ежедневно не терять по несколько часов на дорогу. Поэтому жилье не всегда покупают, речь идет и о приобретении в аренду. «Ведь не будет же человек всякий раз покупать и продавать квартиру после смены рабочего места».

По словам Алиева, в мегаполисах обычное дело, когда человек сдает в аренду собственную квартиру, а сам арендует жилье в другой части города, поближе к месту работы. «В случае с Баку надо отметить, что хоть это и большой город, но не настолько. Поэтому вопрос покупки дома ближе к работе не стоит так остро».

«На сегодняшний день предпочтения наших покупателей складываются из четырех составляющих: цена, месторасположение, качественные характеристики жилья и, конечно же, инфраструктура. На что покупатели ориентируются больше всего? Вопрос трудный - ведь у покупателей разные финансовые возможности, свои предпочтения и приоритеты».

По мнению собеседника, для человека, у которого есть деньги, на первый план выходит конечно же месторасположение и качество жилья. А если с деньгами не очень, то приходится маневрировать между качеством жилья и месторасположением, пытаясь найти что-то более удобное для себя. То есть в большинстве случаев вопрос покупки упирается в финансовые возможности.

Желать хорошего месторасположения явно недостаточно. Покупка должна быть по карману. «Поэтому на первое место я опять же поставил бы фактор цены, на что ссылается большинство покупателей. Для Баку это наиболее актуально. Но опять-таки, все условно, покупатели никогда не ориентируются только лишь на один фактор. Однако важно понимать, что месторасположение, качество жилья и инфраструктура как раз и являются факторами, влияющими и формирующими стоимость квартиры», - подчеркнул эксперт.

3566 просмотров


Старости
Полупустые прилавки в России
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Наша погода
Сегодня 27° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев: «Теперь люди из Баку уезжают в села»
Деньги в банке Хафиза Мамедова воровали мешками необыкновенная история
Японская принцесса выходит замуж за простолюдина
В Северной Осетии дети случайно выстрелили в себя из гранатомета
Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР
В Британии автомобиль протаранил жилой дом
Все дело в цене квартиры в Баку комментарий эксперта
«США открыли биолабораторию в Армении, на очереди Азербайджан» российские источники
Bentley протаранил автомобиль президента Сербии
Маленький принц обещает хаос всему Востоку воскресное чтиво
Ильхам Алиев об увеличении валютных резервов Азербайджана
Акция протеста мусульман в Москве фото
Путин прибыл в Китай
В Ираке убита азербайджанка и пятеро ее детей Срочно
Женщина возглавила Минобороны Индии
Американские танки прибыли в Грузию
Россия потребовала у США немедленно вернуть российские объекты дипломатический скандал
Завтра в Баку будет прохладно и ветрено
Россия осудила ядерное испытание в Северной Корее
Сеул думает о размещении "самого мощного" оружия США
Во Франкфурте объявлена эвакуация
Иран провел испытание ракетного комплекса "Бавар-373"
«Азербайджан и другие страны СНГ под прицелом России»
США забрали российскую собственность после обысков видео
У Ким Чен Ына появилась водородная бомба обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться