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В Британии автомобиль протаранил жилой дом

 

Легковой автомобиль протаранил жилой дом в британском городе Йорк, четыре человека пострадали, передает телерадиокорпорация ВВС. 

В результате инцидента пострадал водитель, два пассажира и мужчина, находившийся в здании. В момент столкновения мужчина сидел на диване в гостиной. Все находившиеся в машине люди получили ранения головы. Отмечается, что трое серьезно пострадали.

Телеканал приводит фотографию с места происшествия, на которой изображен белый Volkswagen, протаранивший кирпичную стену. Машина полностью находится внутри здания. Отмечается, что из-за ДТП также произошло возгорание.

Полиция графства Норт-Йоркшир призывает свидетелей предоставить информацию о транспортном средстве до столкновения.

По данным радиостанции Minster FM, полиция задержала водителя автомобиля.

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