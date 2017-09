Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР

Северная Корея провела крупное испытание ядерного оружия и остается враждебной и опасной для Вашингтона страной, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"КНДР провела крупное ядерное испытания. Их слова и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США", - написал он в твиттере.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....