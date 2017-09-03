Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР

Северная Корея провела крупное испытание ядерного оружия и остается враждебной и опасной для Вашингтона страной, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"КНДР провела крупное ядерное испытания. Их слова и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США", - написал он в твиттере.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об испытании водородной бомбы. Северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло "полностью успешно". В Пхеньяне пояснили, что испытанное устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.