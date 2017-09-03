Подписаться на уведомления
 

Японская принцесса выходит замуж за простолюдина

 

В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако Акисино и ее избранника, простолюдина Кеи Комуро. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает Associated Press.

Кеи Комуро и Мако Акисино

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции в Токио. Принцесса призналась журналистам, что в избраннике ее сначала привлекла «яркая, как солнце, улыбка», а после она узнала его как «искреннего, решительного, трудолюбивого человека с большим сердцем».

Ожидается, что свадьба состоится осенью следующего года, однако информации о предстоящей церемонии пока нет.

О том, что Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина, стало известно в мае. Помолвка должна была состояться летом, однако в июле ее перенесли из-за обрушившегося на японский остров Кюсю наводнения.

Принцесса Мако, как и ее 25-летний избранник, окончила Международный христианский университет в Токио. Молодые люди познакомились пять лет назад. Известно, что Комуро сделал предложение монаршей особе в декабре 2013 года. Семья принцессы ее выбор одобрила.

648 просмотров


Старости
Полупустые прилавки в России
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Наша погода
Сегодня 27° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев: «Теперь люди из Баку уезжают в села»
Деньги в банке Хафиза Мамедова воровали мешками необыкновенная история
Японская принцесса выходит замуж за простолюдина
В Северной Осетии дети случайно выстрелили в себя из гранатомета
Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР
В Британии автомобиль протаранил жилой дом
Все дело в цене квартиры в Баку комментарий эксперта
«США открыли биолабораторию в Армении, на очереди Азербайджан» российские источники
Bentley протаранил автомобиль президента Сербии
Маленький принц обещает хаос всему Востоку воскресное чтиво
Ильхам Алиев об увеличении валютных резервов Азербайджана
Акция протеста мусульман в Москве фото
Путин прибыл в Китай
В Ираке убита азербайджанка и пятеро ее детей Срочно
Женщина возглавила Минобороны Индии
Американские танки прибыли в Грузию
Россия потребовала у США немедленно вернуть российские объекты дипломатический скандал
Завтра в Баку будет прохладно и ветрено
Россия осудила ядерное испытание в Северной Корее
Сеул думает о размещении "самого мощного" оружия США
Во Франкфурте объявлена эвакуация
Иран провел испытание ракетного комплекса "Бавар-373"
«Азербайджан и другие страны СНГ под прицелом России»
США забрали российскую собственность после обысков видео
У Ким Чен Ына появилась водородная бомба обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться