Haqqin.az внимательно следит за деятельностью банковского сектора Азербайджана, переживающего тяжелые свои дни, доводит до читателя негативные факты, еще более усугубляющие это положение. И чем больше мы углубляемся в этот анализ, тем более становится ясно, что причины их надо искать в прошлом. И показательна в этом смысле история небезызвестного BankofAzerbaijan, истории крушения которого мы посвятили не одну статью.

Напомним вкратце, что 6-7 лет назад группа высокопоставленных дружков владельца BankofAzerbaijan Хафиза Мамедова (Хафки), «вежливо уговорила» его передать свой банк в их руководство. В их числе были, к примеру, бывшие министр транспорта Зия Мамедов, глава Межбанка Джахангир Гаджиев (Джаник) и другие, кто еще находится в фаворе.

Первый сейчас находится не у дел, второй отсиживает свой срок в местах не столь отдаленных. Но в то время это были всесильные олигархи, одного слова которых было достаточно для передачи любому человеку и более крупных объектов, чем банк Хафки. К тому же они были не одни, в этот круг «уговорщиков» (по существу настоящая организованная преступная группа - ОПГ) входили и другие министры и олигархи. И банк после таких «дружеских» уговоров перешел под крышу близкого к экс-министру транспорта Зии Мамедова Garant holdinq. Причем, все произошло без принятого в таких случаях процесса приема-сдачи, так как менялся лишь акционер банка, а все руководство оставалось на работе.

После банка авторитетная ОПГ стала предпринимать новые шаги. Вскоре без каких-либо понятных причин был ликвидирован договор с Управлением железных дорог о главном операторстве по грузовым железнодорожным перевозкам, более двадцати лет осуществляемом одной из компаний Хафки. А еще через четыре месяца Bank of Azerbaijan де-факто переходит уже в распоряжение Джаника.

Спустя еще месяц у Хафки отнимают путем рейдерского захвата и газовое месторождение «Бахар», разрабатываемая крупной нефтяной компанией BaghlanGroup, также принадлежащей Мамедову.

Джаник закупил у инвесторов и более половины выпущенных Хафкой для инвестирования в месторождение «Бахар» евробонодов на сумму 86 млн. долларов. После чего у него появилась возможность использовать право акселерации (досрочное исполнение обязательства должника), которым он не преминул воспользоваться, чтобы окончательно добить своего «дружка» поменьше рангом.

Выставив Хафку за дверь «дружки» всего за два года довели банк до такого состояния, что сами испугались за его дальнейшую судьбу. Джаник не без помощи подобранных им спецов новой команды в Bank of Azerbaijan переманил крупных кредиторов, с помощью которых увел из банка 10 млн. манатов, а потом закрыл их расчетные счета. Таким образом, за счет переброски денег из BankofAzerbaijan была уже тогда погашена часть проблемных кредитов Межбанка. Видать, тогда еще Джаник пытался закрыть дыры в крупнейшем банке страны. Но как это можно было сделать за 10 млн. манатов, если государство не может завершить этот процесс за два года, несмотря на брошенные в Межбанк 10 млрд. манатов.

Действительно ли так полагал Джаник, сейчас сказать трудно, но общий замысел дружков-олигархов был предельно прост: закрыть банк и повесить долги на Хафиза Мамедова… Уму непостижимо, как им удалось провернуть эту операцию под бдительным оком вышестоящих финансовых инстанций, не говоря уже о регуляторе. Это же ведь банк! А тут взяли и вывели отсюда счета крупных компаний, исправно платящих проценты. И… концы в воду!

А в банковских счетах BankofAzerbaijan мастера банковских чудес Джаника приписали кредитные задолженности как самому Хафке, так и членам его семьи. Да, на их имена были непонятным образом оформлены кредиты, общая сумма которых перевалила далеко за сто миллионов долларов. Вся семья Мамедовых, сама того не подозревая, оказалась в списке крупнейших должников собственного в недавнем прошлом банка. Хотя в Азербайджане даже ребенку известно, что для получения кредита нужно обращение кредитора с соответствующим заявлением в банк. Но заявлений в семье Мамедовых никто не писал, нет даже их подписей, подтверждающих получение многомиллионных кредитов. Но все это не помешало знаменитой ОПГ навесить на них «кредиты», которые сами они выносили из банка мешками.

Взяв в начале 2012 года банк обратно, Хафка пытался было наладить его нормальную работу, но стараниями дружков банк закрыли, следы всех махинаций списали. А потом решили убрать подальше и самого Хафку. Но напористый бизнесмен не сдается так легко, его не пугают возможности и регалии всесильных «дружков». Те в долгу тоже не остаются и начинают закручивать новые витки своей грязной игры, в которой все олигархи из этой ОПГ ополчились против одного Хафки. Его компании одна за другой искусственным образом выводятся из игры.

Так, в сентябре 2013 года после очередного рейдерского захвата, но на этот раз сервисной компании «Азериншаат», руководство Межбанка приостановило транзакции со всех счетов в этом банке BaghlanGroup и связанных с ней компаний. Причем, это произошло вскоре после того, как Хафиз Мамедов проинвестировал в сервисную компанию 285 млн. долларов. Что с ними стало, догадаться не трудно. Хафка не сдавался, но и друг Джаник оказался крепким орешком. Непривыкший к столь упорной борьбе, он перешел в тотальную атаку и парализовал всю финансовую деятельность Хафки, убедив банковское сообщество в его финансовой несостоятельности.

Особого внимания заслуживает первый филиал BankofAzerbaijan, который обслуживал счета сотрудничающих с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) различных организаций. На основании жалобы его руководителя в январе 2016 года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело в связи с незаконными операциями в центральном филиале банка. А через несколько дней лицензия банка была отозвана Центробанком. Управление и ликвидатор проводили каждый свое расследование. Собственное расследование начал и Хафиз Мамедов, который выявил, что ряд работников главного офиса, войдя в преступный сговор с руководителями филиалов, путем фальсификаций банковских документов присвоили сотни миллионов манатов. Они оформляли крупные кредиты на чужие имена, а деньги просто присваивали.

А Хафке раскрыть на все глаза помог в истинном смысле слова глава Фонда страхования вкладов (ликвидатора банка) Азад Джавадов. Именно с помощью этого человека ему удалось, наконец, получить полную и достоверную информацию о балансе BankofAzerbaijan. Теперь на основании этих документов выходит, что из приписанных банку пассивов на сумму 470 млн. манатов обязательства составляют всего 25 млн. манатов, которые Мамедов готов покрыть за счет имущества.

Обязательства перед SOCAR в 126 млн. манатов погашались трижды – в 2012 году на сумму 100 млн. манатов, в 2013 году – 133 млн. манатов. И это не говоря об имуществе стоимостью 100 млн. манатов. Но вице-президенту Госнефтекомпании (SOCAR) Микаилу Исмаилову все неймется, он так и норовит вытянуть из Хавки новые миллионы. Есть также обязательства перед Межбанком на 80 млн. манатов, из которых 47 млн. манатов по липовой резолюции, и перед Центробанком на 100 млн. манатов, но под залог имущества на 120 млн. манатов. В целом же обязательства Хафки вместо приписываемых ему сегодня 390 млн. манатов составляют 134,5 млн. манатов. Но человек, вкладывающий в свое время ежегодно миллионы евро в европейские футбольные клубы сегодня не в состоянии реабилитировать свое чистое имя, для чего требуется всего несколько миллионов манатов.

Обидно, конечно. Некий Аладдин Ибрагимов, близкий человек куратора первого филиала Микаила Исмайлова, орудовавший здесь в период временного устранения Хафки, подал в свое время жалобу в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Он обвинял Хафку в присвоении 400 млн. манатов банковских денег, из которых будто бы 100 млн. манатов были его личные. После этого начались проверки, и банк в конце концов закрыли. Но цифры в доносе-клевете оказались верными, но только с точностью до наоборот – относятся они к самому Аладдину, команда «дружков» взяла все, что могла и навесила краденое на Хафку.

А механизм такой кражи был прост до умопомрачения. Десятки физических лиц и компаний, которые имели на банковских счетах лишь по 20-30 тыс. манатов умудрились каким-то образом «унести» из банка по 8-10 миллионов манатов каждый. Эти деньги щедро выписывались ребятами Джаника, да и свои оставшиеся с прежних времен, видя безнаказанность столь широкомасштабного разбазаривания, пытались не отставать от них. Только близкая к Исмайлову страховая компания Mega, имея на счету 257 манатов, присвоила банковских средств на сумму 2,423 млн. манатов, а всего за два года она вывела из банка более 5 млн. манатов. Дошло до того, что миллионные суммы выписывались даже на те физические лица и компании, которые имели кредитные долги банку. Такую щедрость не практикуют банки не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Как мы уже отмечали, дармовые деньги выносили из банка мешками, и так длилось не один или два дня. Все делалось настолько спешно и грубо, что даже документы на них составлялись, что называется, с потолка. Больше всего Хафка все это время переживал за долг SOCAR. Но, как выяснилось из списка ликвидатора, 126 млн. манатов, зарегистрированные как обязательство банка перед SOCAR, не передавались первым филиалом в центральный офис банка, поэтому являются обязательством этого филиала перед своими клиентами. Одним словом, банкиры-преступники навесили на Хафку украденные самими 126 млн. манатов. Этот долг, как и все остальные многомиллионные долги, они попросту взяли в кассе банка путем элементарных фальсификаций документов, оставив банк расплачиваться за их коварство.

Нельзя сказать, что фальсификаторы использовали для обмана какие-то особые технологии или новейшие достижения науки и техники. Нет, все делалось самым грубым образом, любой финансист с первого взгляда мог заметить, что здесь концы с концами не сходятся. Но у фальсификаторов была мощная спина, которая защищала и до сих пор защищает их от справедливого наказания. Что говорить о разных проверках и следствиях, если даже суд поддержал, скажем, иск компании Socar KPG, потребовавшего у банка ни много ни мало, а целых 10 млн. долларов. Этой компании удалось обмануть Xalq bank, мол, необходимая для выплаты долга такая сумма хранится в BankofAzerbaijan. Более того, воспользовавшись беспомощным состоянием последнего, компания обратилась в суд и добилась вынесения решения, обязывающего BankofAzerbaijan выдать истцу несуществующие миллионы.

Да, сегодня Хафиз Мамедов благодарен ликвидатору за то, что тот помог ему раскрыть глаза на суть этой грязной истории. Но ликвидатор – это не реаниматолог. Его дело довести до конца процесс ликвидации банка в полном соответствии с законодательством. Мамедов же добивается наказания преступников и их покровителей, а также восстановления своего банка BankofAzerbaijan. И он очень жалеет, что роль и функции ликвидатора определены законом. А вот о восстановителе никто не подумал. А жаль. Ликвидатор сделал для него все, что мог, четко указав имена виновных и суммы, ими похищенные. Но кто теперь накажет этих лиц, вернет банку украденные деньги и восстановит доброе имя не только BankofAzerbaijan, но и самого Хафиза Мамедова. А это ему сейчас, пожалуй, нужно больше, чем даже миллионы.