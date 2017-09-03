Ильхам Алиев: «Теперь люди из Баку уезжают в села»

«Как и ранее, я и сегодня хочу подчеркнуть, что в центре всех наших дел, нашей политики находятся граждане Азербайджана», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе вступительной речи на республиканском совещании в Ленкорани по вопросам развития производства чая, риса и цитрусовых, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что гражданин Азербайджана должен жить хорошо и для того чтобы жить хорошо должны быть возможности.

«Поэтому решение социальных вопросов, и особенно вопросов, связанных с образованием, здравоохранением всегда были для нас приоритетом», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы было создано более 3 тысяч школ, более 600 медицинских центров и они сегодня служат людям. В то же время, условия, созданные в регионах Азербайджана предотвращают миграцию в большие города.

«Мы уже видим и то, что уменьшилась наблюдаемая в предыдущие годы миграция из всех регионов в Баку, и в то же время, начался обратный процесс. Сейчас люди возвращаются из городов в села. Потому что созданы прекрасные возможности для развития сельского хозяйства», сказал президент.