Власти США хотят, чтобы Москва продала им дипломатическую собственность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, об этом российским дипломатам "сказали напрямую". Захарова отметила, что эти здания – это "не однокомнатные квартиры на задворках". Они находятся в самых респектабельных местах, в центре Вашингтона и Сан-Франциско и "там было так интересно проводить мероприятия".

Дипломат также сообщила, что при обыске в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку.

Относительно ответных мер на действия США Захарова сказала, что это вопрос не ее компетенции и "не сегодняшнего дня".