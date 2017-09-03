Подписаться на уведомления
 

Площадь лесных пожаров в Габале увеличилась

 

Пожар, начавшийся на территории второго лесного хозяйства Бум предприятия по охране и восстановлению леса Габалинского района возле села Абрых, несмотря на наличие земляных минеральных полос, из-за сильного ветра перекинулся на участки леса в направлении сел Дандик и Сулгуча, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэкологии Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, на борьбу с огнем мобилизованы дополнительные силы МЧС и Минэкологии.

Усилившийся ветер усложнил применение техники для тушения лесного пожара на труднодоступном участке горной местности.

В настоящее время около 500 сотрудником МЧС и Минэкологии борются с огнем подручными средствами.

997 просмотров


Старости
Полупустые прилавки в России
Полупустые прилавки в России взгляд из Москвы
Наша погода
Сегодня 27° / 21°
4 Сен 30° / 22°
5 Сен 32° / 21°
6 Сен 32° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.701 AZN
1 EUR   =   2.0204 AZN
1 RUB   =   0.0291 AZN

Новостная лента

Вашингтон и Токио усилят давление на Пхеньян
Рамзан Кадыров о геноциде мусульман в Мьянме
В Барселоне эвакуируют торговый центр
Азербайджанца не пустили в Украину из-за посещения Крыма
Площадь лесных пожаров в Габале увеличилась
США требуют от Москвы продать дипломатическую собственность заявление МИД
Ильхам Алиев: «Теперь люди из Баку уезжают в села»
Деньги в банке Хафиза Мамедова воровали мешками необыкновенная история
Японская принцесса выходит замуж за простолюдина
В Северной Осетии дети случайно выстрелили в себя из гранатомета
Трамп отреагировал на ядерное испытание КНДР
В Британии автомобиль протаранил жилой дом
Все дело в цене квартиры в Баку комментарий эксперта
«США открыли биолабораторию в Армении, на очереди Азербайджан» российские источники
Bentley протаранил автомобиль президента Сербии
Маленький принц обещает хаос всему Востоку воскресное чтиво
Ильхам Алиев об увеличении валютных резервов Азербайджана
Акция протеста мусульман в Москве фото
Путин прибыл в Китай
В Ираке убита азербайджанка и пятеро ее детей Срочно
Женщина возглавила Минобороны Индии
Американские танки прибыли в Грузию
Россия потребовала у США немедленно вернуть российские объекты дипломатический скандал
Завтра в Баку будет прохладно и ветрено
Россия осудила ядерное испытание в Северной Корее
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться