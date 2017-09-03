Площадь лесных пожаров в Габале увеличилась

Пожар, начавшийся на территории второго лесного хозяйства Бум предприятия по охране и восстановлению леса Габалинского района возле села Абрых, несмотря на наличие земляных минеральных полос, из-за сильного ветра перекинулся на участки леса в направлении сел Дандик и Сулгуча, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэкологии Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, на борьбу с огнем мобилизованы дополнительные силы МЧС и Минэкологии.

Усилившийся ветер усложнил применение техники для тушения лесного пожара на труднодоступном участке горной местности.

В настоящее время около 500 сотрудником МЧС и Минэкологии борются с огнем подручными средствами.