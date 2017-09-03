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Азербайджанца не пустили в Украину из-за посещения Крыма

Автор: Отдел информации 

Гражданин Азербайджана пытался въехать в Украину из Крыма. Когда ему запретили въезд, он предложил украинским пограничникам три тысячи рублей за право пересечь границу. Об этом в Госпогранслужбе Украины сообщили изданию «Херсон», передает haqqin.az.

Согласно информации украинского ведомства, гражданин Азербайджана нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, попав в него из России, также у него отсутствовало специальное разрешение.

От «вознаграждения» пограничники отказались – в результате гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на три года. 

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